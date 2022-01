Eine große Veränderung brachte das Jahr 2021 nach über zwei Jahrzehnten für die Menschen im Amt Golzow mit sich. 21 Jahre lang war Lothar Ebert der Ansprechpartner. Zu Beginn des Jahres kündigte der Amtsdirektor an, vorzeitig in den Ruhestand gehen zu wollen. So gab es eine Ausschreibung, auf d...