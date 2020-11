Feierlich: Amtsausschuss-Chefin Cornelia Korbanek, Heimatvereinschef-Dietmar Zimmermann und Schulleiterin Petra Arendt (vl.) haben gemeinsam mit Klassensprechern der Schule am Mittwochvormittag an der einstigen Friedrich-Engels-Grundschule in Neuhardenberg die neue Tafel des Geschichtspfads anlässlich des bevorstehenden 200. Engels-Geburtstags am Zaun der Schule enthüllt. © Foto: Cornelia Link-Adam