Kinder und Jugendliche aus Frankfurt (Oder) starteten im Oderbruch eine „Faire & Regionale Apfel-Birnen-Mango-Saft-Aktion“, organisert von „Globales Lernen an Oder und Spree“ des Vereins Jugendhilfe und Sozialarbeit. Was erlebten sie in dem dreitägigen Camp, wie erging es ihnen miteinander – weitab vom Stadtrummel?