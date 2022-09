Beim Sommerhochwasser 1997 hatten sie in Märkisch-Oderland ihren letzten großen Einsatz – die öffentlichen Warnsirenen in den Kommunen. Dann wurden sie als für die abgeschätzte Gefahrenlage in MOL als nicht mehr so nötig eingestuft. Schon vor rund 30 Jahren waren in Seelow die Sirenen demontiert worden. In Werbig hingegen, das damals noch zu Seelow-Land gehört hat, blieben sie in Betrieb. Unter dem Eindruck der Erkenntnisse aus dem ersten bundesweiten Warntag vom 10. September 2020 und verstärkt durch die Auswirkungen des Starkregenereignisses Mitte Juli 2021 in Rheinland-Pfalz beabsichtigen Bund und Länder jetzt wieder den Ausbau der bestehenden Warninfrastruktur als zentrale Bestandteile eines wirksamen Bevölkerungsschutzes. Die Ereignisse in Rheinland-Pfalz haben darüber hinaus deutlich werden lassen, dass auch über den Bevölkerungsschutz hinaus auch für die Belange des Katastrophenschutzes oder für herausgehobene Großschadensereignisse eine funktionierende Warninfrastruktur Menschenleben retten kann.