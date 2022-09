In der neuen Kita „Leo’s Abenteuerland“ in Seelow: Bürgermeister Jörg Schröder und Kita-Leiterin Ilka Brucke haben am Montag Führungskräfte des Energieversorgers E.dis durch die Einrichtung geführt. Am Freitag, 16. September, wird das Haus offiziell eingeweiht. © Foto: Ulf Grieger