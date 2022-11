Pfarrer Daniel Dubek konnte seine Gefühle kaum in Worte fassen, als er am Sonntag die Gemeindemitglieder von Alt Tucheband zur letzten Andacht und Feier des 1. Advents in ihrem alten Pfarrhaus in der Rathstocker Straße 8 begrüßte. Nach Jahrzehnten, in denen Generationen in dem Kirchenraum gemein...