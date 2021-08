Ein 20-Jähriger Mann steht im dringenden Tatverdacht, in der Nacht zum 13.08.2021 einen 34-jährigen Mann in Mallnow mit einem Messer verletzt zu haben. Die Polizei hat den Verdächtigen mittlerweile festgenommen.

Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den dringend Tatverdächtigen vorläufig fest.

Ebenfalls in Mallnow wurde am Freitag gegen 4.30 Uhr ein Mann in...