Schauspieler Jaenicke, seit 40 Jahren fleischlos lebend, rechnet in seinem neuen Buch mit Tierhaltern ab. Auch gegenüber dieser Zeitung hat er erklärt: „Keine Tiere werden so gequält wie Milchkühe.“ Was auf Kritik stößt. „Seine Äußerungen schlagen hohe Wellen. Unsere Milchbauern sind s...