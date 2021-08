Am ehemaligen Neubarnimer Bahnhof der Oderbruchbahn sind die Linden am ältesten. Vielleicht sind dabei sogar noch eine darunter, die 1858 in Erinnerung an das 100. Jubiläum der Trockenlegung gepflanzt wurden. Damals war der Schachtgraben zugeschüttet worden, den es in manchen Kolonistendörfern wie dem benachbarten Neulewin noch gibt und an dessen Stelle wurde die Lindenallee gepflanzt. Mit eine Länge von 2,4 Kilometern gehört diese Allee zu...