„Sommer in Malerei und Grafik“ ist die aktuelle Ausstellung in der kleinen Galerie vom Kunstspeicher in Friedersdorf überschrieben. Und wer an den Tischen in der Wirtsstube und im Wintergarten des einstigen Getreidespeichers Platz nimmt, wird schnell in den Bann der Kunst gezogen. Vielfältige ...