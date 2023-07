Bei einem großen Jobfestival konnten sich in und vor dem großen Hangar des Airport Neuhardenberg interessierte Gäste über Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote in der Oderregion informieren. Die Idee dazu hatte Flugplatz-Geschäftsführer Uwe Hädicke.

Er suchte und fand im Landratsamt Märkisch-Oderland, beim Amt Seelow-Land, in der Stadtverwaltung Seelow sowie bei der Arbeitsagentur, der IHK, der Handwerkskammer, der Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin-Brandenburg STIC und vielen Wirtschaftsakteuren rasch zahlreiche Mitstreiter.

Die praktische Vorbereitung des Festivals übernahm die neue Projektreferentin des Flugplatzes, Christa Moritz. Sie bereiste und kontaktierte ein halbes Jahr lang Firmen, Handwerks- und Landwirtschaftsunternehmen der Region, um für das Festival zu werben. Letztlich beteiligten sich 45 Firmen und Einrichtungen an der neuen Veranstaltung.

An ihrer Eröffnung nahm unter anderem der Direktor des Amtes Seelow Land, Steffen Lübbe, der amtierende Bürgermeister von Seelow, Robert Nitz, und von Neuhardenberg, Dieter Arndt, teil. Uwe Hädicke erklärte: „Ich wünsche allen Ausstellern und Gästen spannende fünf Stunden. Es ist großartig, was die Wirtschaft hier inzwischen Jugendlichen und Arbeitnehmern bieten kann.“

Anschließend dankte er allen Beteiligten und hob hervor: „Wir müssen in der Region auch außerhalb solcher Veranstaltungen zusammenstehen.“ Und weiter: „Seit 15 Jahren wird um den Standort des Flugwesens in Neuhardenberg gerungen und das nicht als Selbstzweck, sondern weil er Motor regionaler Wirtschaftsentwicklung sein kann.“ Anschließend lobte Robert Nitz: „Wir haben moderne Arbeitgeber – das muss mehr kommuniziert werden. Und wir brauchen mehr junge Menschen, die hier arbeiten möchten – auch für die Generationen-Nachfolge.“ Und Steffen Lübbe hob hervor: „Zudem gibt es viele Pendler, vielleicht nutzen einige die Chance durch einen Arbeitsplatzwechsel ihren Arbeitsweg zu verkürzen. Das wäre gut für ihre Freizeitbilanz, das Leben in den Kommunen und die Umwelt.“

Wahrscheinlich wird er sich an seinem zukünftigen Ausbildungsort ein Zimmer suchen müssen. So weit war der achtzehnjährige Manuel Ulka noch nicht. Er erfragte bei Silke Zimmermann von dererst einmal mögliche Ausbildungsbetriebe für einen Beruf in der Lagerwirtschaft. Die IHK-Vertreterin konnte ihm mithilfe eines Computerprogramms gleich mehrere in der Nähe seines Heimatortes Müncheberg vorhandenen Ausbildungsbetriebe benennen. Bis aus Berlin war Max Neumann mit Familie angereist. Er interessierte sich für den Beruf eines Land- oder Tierwirts. Madlen von Damme von der Agrar- und Milchproduktion GbR Platkow unterstützte seinen Wunsch, indem sie auf die vielfältigen Seiten eines Berufes in der Landwirtschaft und Tierhaltung hinwies. Informationen erhielt er zudem von Gerlinde Korb von „AGRARaktiv“ , die schon seit 18 Jahren unter anderem in Schulen unterwegs ist, um Jugendliche für „Grüne Berufe“ zu sensibilisieren. An einem Nachbarstand der AGRAVIC-Technik Sachsen-Anhalt/Brandenburg GmbH machte während dessen Mitarbeiter Mavek Machol dem Schüler der 10. Klasse, Jonas Leeck aus Oderaue, ein Angebot für ein Schülerpraktikum.