Der Mai galt einst als der Monat, in dem die meisten Kühe aus den Ställen getrieben wurden. Aus dem althochdeutschen Wort „wunnimanod“ für Weide wurde im Laufe der Zeit die Wonne – und somit der Wonnemonat. Nach Winter und wechselhaftem April haben die Menschen damals die ersten warmen Tage im Jahr bitter nötig gehabt.

Mit großen Festen wollten sie den Frühling begrüßen. An dieser Tradition wird im Oderbruch noch immer festgehalten. Maifeuer, Tänze und Märkte sollen in diesem Jahr ins Freie locken. Hier ein Überblick.

Qual der Wahl in Letschin und den Ortsteilen

In Letschin ist der Veranstaltungskalender für das kommende Wochenende vollgepackt. Schon am Sonnabend (29. April) findet ab 14 Uhr die Aktion „Tanz Mit!“ statt – passend zum Welttanztag. Zusammen mit der Choreografin Antje Rose und dem Choreografen Martin Stiefermann sind Tanzbegeisterte und -interessierte eingeladen, Grenzen zu überschreiten und zu tanzen. Orte für „TANZ MIT!“ sind der Platz vor dem Philipps-Markt in Letschin und der Kulturhafen Groß Neuendorf.

Am Sonntag (30. April) laden Ortsbeirat und Gemeinde Letschin zusammen mit dem SPD-Ortsverein zum Maibaumfest an die „Alte Schule“ in der Karl-Marx-Straße ein. Beginn ist um 14 Uhr. Parallel wird an gleicher Stelle eine Pflanzenbörse, organisiert vom Heimatverein, veranstaltet. Danach geht es Schlag auf Schlag mit Terminen in Letschiner Ortsteilen. Um 17 Uhr wird auf dem Festplatz Neubarnim ein Maibaum aufgestellt, um 19 Uhr auf dem Dorfplatz Groß Neuendorf ein weiterer. Ebenfalls ab 19 Uhr wird auf dem Sportplatz in Ortwig die Wallpurgisnacht gefeiert, und bei der Feuerwehr Kienitz Nord startet dann der Fackelumzug mit Maibaumaufstellen. Doch damit nicht genug: Am Montag (1. Mai) steigt um 14 Uhr die Maifeier am Gemeindehaus Wollup-Steintoch.

Tanzen, Angeln und Radeln im Raum Golzow

Die Saison soll am Sonnabend, 29. April, im Freibad Zechin eröffnet werden. Der Verein „OderlandKids“ lädt ab 10 Uhr herzlich dazu ein. Am Abend ist Tanz in den Mai in Hathenow angesagt – ab 18 Uhr am Gemeindehaus. Im und am Kulturhaus Küstrin-Kietz haben Händler und Privatpersonen ab 9 Uhr die Möglichkeit zu trödeln. Um Anmeldung unter der Rufnummer 03347959125 wird gebeten. Am Sonntag (30. April) wird es schwer, sich zwischen den verschiedenen Veranstaltungen im Raum Golzow zu entscheiden. Auf dem Plan steht von 10 bis 16 Uhr die Saisoneröffnung am Dorfbackofen Buschdorf. Von 16 bis 23 Uhr gibt es das Maifeuer am Gemeindezentrum Rathstock, von 17 bis 23.55 Uhr Hexentanz auf dem alten Sportplatz in Zechin und um 18 Uhr Fackelumzug und Tanz in den Mai in Gorgast – organisiert vom Förderverein Gorgaster Leben.

Frühaufsteher können am Montag (1. Mai) von 7 bis 10 Uhr am Volksangeln an der Zechiner Windelküte teilnehmen. Veranstalter ist der Angelverein „Frühauf Zechin“. Um 11 Uhr startet unter Federführung der Sportgemeinschaft Zechin an der Kegelbahn Zechin die „Radtour in den Wonnemonat Mai“.

Oldtimer und Oderdammis in Neuhardenberg

Regierungsfahrzeuge aus Ost und West lassen am Sonnabend (29. April) auf dem Museumsgelände des Flugplatzmuseums in Neuhardenberg die Herzen von Oldtimer-Fans höher schlagen. Auf ihrer jährlichen Ausfahrt machen sie einen Zwischenstopp in Neuhardenberg. „Wir erwarten 33 Fahrzeuge“, kündigt Werner Hoffmann, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Militärgeschichte Neuhardenberg, an. Zwischen 13 und 16.30 Uhr können die Fahrzeuge besichtigt werden. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein „FUHR*PARK OSTWEST“.

Der Sonntag beginnt auf dem Sportplatz in Neuhardenberg um 10 Uhr mit einem Fußball-Punktspiel, umrahmt von Torwandschießen, Tischtennis, Luftballon-Darts, Hüpfburg, Elektroautos, Glücksrad und Tombola. Etwas später am Tag – nämlich um 17 Uhr – wird der Maibaum aufgestellt, um 18 Uhr folgt der Festumzug, um 19 Uhr ein Lagerfeuer und um 20 Uhr sind die Oderdammis an der Reihe.

Fanfarengarde spielt in Gusow

Das war es noch längst nicht mit Veranstaltungen im Amt Seelow-Land. In Altfriedland wird der Mai begrüßt – zuerst mit dem Aufstellen des Maibaums, später mit einem Tanzvergnügen. Das Ganze beginnt um 18 Uhr an der Klosterschänke in der Fischerstraße. Die Gäste erwartet neben DJ Stocky Fassbier, Bowle, Longdrinks, Gegrilltes und Knüppelkuchen.

Auch in Gusow und Platkow werden jeweils ab 18 Uhr die Maibäume aufgestellt. Die Fanfarengarde Frankfurt (Oder) sorgt für die musikalische Untermalung. „Traditionell gibt es das gemütliche Beisammensein an der Gusower Mehrzweckhalle“, so Bürgermeister Frank Kraft. Für das leibliche Wohl am Lagerfeuer werde gesorgt.

Mai-Feuer und Food-Truck auf dem Sportplatz in Lebus

Der SV Blau-Weiß Lebus zündet am Sonntag, 30. April, um 18 auf seinem Sportplatz in der Kietzer Chaussee ein Maifeuer. Dazu gibt es Getränke, Speisen vom Grill oder vom Food-Truck sowie Live-Musik mit Dave Adams. Bereits am Vormittag ab 11 Uhr öffnet der Birkenhof Tür und Tor. Hüpfburg, Ponyreiten, Fahrten mit Kutsche und Feuerwehrauto, Kinderschminken sowie viele Leckereien sollen Abwechslung für die ganze Familie bieten.

Um 15 Uhr wird im Park im Naturschutzgebiet Mallnow der Baum des Jahres – die Moorbirke – gepflanzt. Danach können Interessierte an einer geführten Wanderung teilnehmen. Um 18.30 Uhr beginnt das Feiern der Walpurgisnacht mit Maifeuer in Döbberin. Dazu wird auf das Gelände am Gemeindehaus eingeladen. Stockbrot, Kesselgulasch und Getränke sollen Hunger und Durst stillen.