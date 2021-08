Das Jubiläumsfest 60 Jahre Motorsportclub Seelow wurde am Samstag im Schweizerhaus Seelow gefeiert. MC-Chef Stefan Grimm bat zu Beginn zum Gedenken an die kürzlich verstorbene Vorsitzende Birgit Scholz. Am 28. Januar 1961, war der Klub gegründet worden. Die Initiative war vom VEB Kraftverkehr ausgegangen.

