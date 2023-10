Der sexuelle Missbrauch von Kindern beim DRK in Strausberg wirft seine Schatten auch ins Oderland. Es gibt Schutz-Mechanismen, die in DRK-Kita in Seelow, Bad Freienwalde, Wriezen sowie im Amt Falkenberg-Höhe greifen, aber auch Kritik in Richtung Politik. (Symbolbild) © Foto: Peter Kneffel/dpa