„Mit einem Kopfschnitt muss man schon bei einem jungen Baum beginnen, damit er sich daran gewöhnt“, erklärt Lutz Czerny bei einem Vor-Ort-Termin am Stamm einer älteren Linde, die am Ende des Werbiger Angers an der Straße „Am Spielplatz“ steht. Eine Fachfirma hatte ihr die Krone genommen....