Mit einem bunten Fest haben die Menschen aus dem Oderbruch ihren Landstrich gefeiert – beim 2. Oderbruchtag in Golzow am 10. September. Mit Disko, großen Fest-Umzug und zahlreichen Ständen ging es das ganze Wochenende über hoch her. Doch im Nachgang fällt die Bilanz für die Gemeinde Neuharden...