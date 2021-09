Der Film „Rettet die Oder“ hat am Freitagabend zahlreiche Gäste in die Alte Schule Letschin gelockt. Die Veranstaltung im Rahmen der „Neusiedler-Abende“ sollte vor allem etwas mehr Licht in die seit einiger Zeit von den Umweltverbänden heftig kritisierten Pläne zum Oder-Ausbau bringen...