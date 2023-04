Gibt es in Küstrin eine Kunstaktion? Das Bogenteil der künftigen Ost-Bahn-Brücke wird aktuell mit weißen Planen verhüllt. Das erinnert an die spektakulären Kunstaktionen des Künstlerehepaars Christo und Jeanne-Claude. Sie hatten das Reichstagsgebäude in Berlin vom 24. Juni bis zum 7. Juli 1995 vollständig verhüllt. Aber was ist in Küstrin los? © Foto: Ulf Grieger