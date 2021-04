Es gibt viele schöne Landschafts- und Schlossparks in Brandenburg. Und gerade in Märkisch-Oderland ist die Handschrift berühmter Landschaftsarchitekten noch immer erlebbar. Peter Joseph Lenné hat zum Beispiel auch in Gorgast, Neuhardenberg und Kunersdorf an der Parkgestaltung mitgewirkt. Jede ...