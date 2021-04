Herbert Miethke hat seit 1994 seinen Landwirtschaftsbetrieb in Dolgelin. Vor drei Jahren hat der heute 59-Jährige seine Pflanzen-Produktion auf Bioanbau umgestellt. Im Zuge dessen kam er zur Überlegung, was man anders machen könnte oder müsste: Und kam auf Walnüsse. Ein Hain ist mittlerweile am...