Staatsbesuch in Neuhardenberg: Vor 90 Jahren, am 21. September 1932, war Reichspräsident von Deutschland, Oberst Paul von Hindenburg (mitte, unten), zu Besuch im Schloss Neuhardenberg bei der Familie des Grafen von Hardenberg (r. unter Laterne). Was zog ihn ins Lebuser Land? © Foto: Archiv Heimatverein Neuhardenberg