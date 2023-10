Erfolgreich war der Testlauf nach Abschluss der Bauarbeiten im Juli dieses Jahres. So konnte die neue Anlage am Freitag, 6. Oktober, ganz offiziell in Betrieb genommen werden. Im Auftrag des Landesamtes für Umwelt (LfU) hat der Gewässer- und Deichverband Oderbruch (Gedo) die Planung bereits im Jah...