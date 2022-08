Nach Angaben von Roland Kamenz von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost kollidierte am frühen Morgen ein Pkw VW auf der Straße L335 zwischen Bärwinkel und dem Abzweig zur B167 in Neuhardenberg mit einem Baum. Gemeldet wurde der Unfall um kurz vor 6 Uhr. „Eine Person ist im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, aber ansprechbar“, so Kamenz.