„Die Freude war groß, als es im Juli wieder los ging“, erzählt Erika Hemmer. Die Seelowerin leitet immer montags den Handarbeitszirkel in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität am Seelower Marktplatz. „Das Wort Corona wollen wir nicht mehr hören, wir schauen nach vorn“, betont Erika Hemmer. Es ergänzt Roswita Mischke: „Das holen wir alles nach, was seit Herbst ausgefallen ist“.

Frauen kommen aus der ganzen Region

Insgesamt 17 F...