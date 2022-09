Am 11. Januar 2022 hatte das Landgericht Frankfurt (Oder) den damals 25-jährigen ehemaligen Sportlehrer und Fußball-Nachwuchstrainer Marvin H. aus Seelow zu einer viereinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Er wurde schuldig gesprochen wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern, in einem Fall...