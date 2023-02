Geld abheben, Kontoauszüge holen, Überweisungen tätigen. All das ist in der Filiale der Sparkasse Märkisch-Oderland in Neuhardenberg an den Automaten des Selbstbedienungs-Bereichs möglich. Wer aber ein persönliches Gespräch mit einem Mitarbeiter führen möchte, sich beraten lassen will zu In...