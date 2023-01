Schon seit 2008 sammelt Friseurmeisterin Barbara Butschke jedes Jahr in ihrem kleinen Geschäft in Gusow bei Seelow für die Kinder. Anfangs wurde Ostern und Weihnachten Präsente rübergebracht, dann pendelte sich die Spendenaktion auf die Vorweihnachtszeit ein. Die Idee dazu kam ihr aus dem direkten familiären Umfeld. Ihre Enkeltochter war an Leukämie erkrankt, lag lange im Krankenhaus. „Sie hat es überstanden, Gott sei Dank“, sagt Barbara Butschke.

Um den Kindern eine Freude zu machen, rief sie seither zu Spenden auf. Der Zulauf war auch dieses Mal riesengroß. „Abgegeben wurden viele Spiele, Malzeug, auch Bücher, Puppen und Autos“, berichtete Barbara Butschke nun wieder gegenüber MOZ.de.

Kinderkrebsstation in Berlin-Buch als Ziel

Geschenke für die Kinder: Barbara Butschke hat die vielen im Friseursalon gesammelten Spenden wieder zur Kinderonkologie ins Klinikum nach Berlin-Buch gebracht.

Damit die Geschenke auch pünktlich zum Weihnachtsfest ankommen, hatte sie mit Ehemann Dieter und Schwager Detlef den Kofferraum des Autos in Gusow bei Seelow vollgepackt und die vielen Tüten nach Berlin gebracht. Ziel war erneut die Kinderkrebsstation in Berlin-Buch , wo die Überraschung wieder gut ankam.

„Darüber hinaus wurden 2210 Euro gespendet. Das Geld habe ich dem Verein Kinderlächeln wieder überwiesen, der damit Ausflüge und Aktionen mit den Kindern ermöglicht“, fügt die Seniorin an und dankt allen, die die Aktion unterstützt haben. „Man muss staunen, wie gut sie wieder angenommen wurde.“