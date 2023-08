Was sonst stets ein recht erfreulicher Termin ist, dürfte Rainer Schinkel, MOL-Beigeordneter und Leiter des Wirtschaftsamtes, in diesem Jahr eher Bauchschmerzen bereitet haben. Zumindest an einer Station auf seiner Sommertour in Sachen Straßenbaumaßnahmen. Am Ortsausgang Genschmar Richtung Zechin...