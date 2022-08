Auf Rollen Richtung Oderdeich: Mit dem Startsignal und Kommando „Achtung – los!“ von Maik Dietrich starteten im Vorjahr 46 gut durchtrainierte Teilnehmer beim 13. Reitweiner Skater-Halbmarathon 2021. Dabei absolvierten sie eine Strecke von 21,1 km in Richtung Lebus. Nun findet am Sonntag (21. August) die 14. Auflage des Rennspektakels statt. Was ist zu beachten? © Foto: Matthias Lubisch