Am Freitagvormittag, 7. Juli, war die Frankfurter Straße in Seelow am Abzweig Zernickower Straße vorübergehend voll gesperrt. Grund war ein Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Folge eines Verkehrsunfalls. Was über den Unfall bisher bekannt ist.

Um 10.10 Uhr ging der Alarm bei den Rettungs...