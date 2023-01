Neujahrsturnier in Gusow bei Seelow: 65 Starter nahmen beim Wettkampf im Sportlerheim am Gusower Baggersee am Sonnabend, 7. Januar, teil. Sie kamen längst nicht nur aus der Region. Was fasziniert die Männer und Frauen am Darts? Boomt der Sport in MOL? © Foto: Cornelia Link-Adam