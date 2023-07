Beliebt bei Pferdefans in ganz Brandenburg und darüber hinaus sind die Gorgaster Springtage. Am Wochenende richtete der PSV Pferdesportverein Oderaue dieses traditionelle Turnier wieder mitten im Oderbruch aus. Drei Tage lang verwandelte sich Gorgast in ein wahres Mekka für Pferdeliebhaber und Reitsportler.

Denn nicht nur die Springtage wurden ausgerichtet, sondern auch die Kreismeisterschaft Märkisch-Oderland im Springreiten und die Wertungsprüfungen für den Sparkassen-Oderland-Cup. Beinahe hätte die gesamte Veranstaltung abgesagt werden müssen. Weil ein wichtiger Bereich des Turniergeländes plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand.

Das 26. Springturnier in Gorgast wurde in diesem Jahr vom Publikum wieder gut besucht.

© Foto: Cornelia Mikat

200 Reiter und 300 Pferde in Gorgast

Das wäre schade gewesen für die vielen Teilnehmer, die sich lange auf das Event vorbereitet hatten. „Insgesamt meldeten sich diesmal gut 200 Reiterinnen und Reiter mit über 300 Pferden in Gorgast an“, resümiert Bernd Marinitsch, der schon 25 Jahre lang die Meldestelle der Veranstaltung betreut, im Gespräch mit MOZ.de. Das Publikum erlebte von Freitagmittag bis Sonntagnachmittag, eloquent kommentiert vom Moderator Peter Freitag, insgesamt über 600 Starts und Parcoursdurchgänge.

Die neue digitale, von Philipp Greiser betreute, Anzeige der Wettkampfergebnisse war Anziehungspunkt für Teilnehmer des Turniers und interessierte Pferdesportfreunde.

© Foto: Cornelia Mikat

Schon bei den ersten Runden ab Freitagmittag wurde es für viele Reitsportbegeisterte spannend. Es traten die jüngsten Pferde und ihre Reiter bei mehreren Springpferdeprüfungen der Klasse A an. Ihre Aufgabe lautete auf dem Parcours fehlerfrei acht Hindernisse zu meistern. Am Nachmittag liefen dann eine Springpferdeprüfung der Klasse L für fünfjährige und ein Durchgang für sechs- bis siebenjährige Pferde.

Die Sieger der Klasse A Junioren/Juniorinnen: Henrik Friese auf Cato vom Ländlichen RV Müncheberg e.V. vor Paul Schröder auf Lucilectric vom RFV Altranft e.V. sowie Anna-Luise Kloppick, die den dritten Platz auf Halina belegte.

© Foto: Cornelia Mikat

Freiwillige Feuerwehr im Einsatz

Bei all diesen Prüfungen sowie den Wettkämpfen an den nächsten Tagen sorgte ein aufmerksames Schiedsrichterteam, zu dem Ralf Breselow, Jaqueline Maaß, Ludwig Krautz, Thomas Kriwens und Schiedsrichteranwärterin Julina Hrymön gehörten, für gerechte Bewertungen. Turnierleiter Erik Schubert lobte gegenüber MOZ.de das Engagement der Schiedsrichter und der Mitglieder des PSV Pferdesportverein Oderaue.

Voller Überblick von der Schiedsrichter-Tribüne: Juliane Hrymön, Jaqueline Maaß sowie Nele Jüttner und Moderator Peter Freitag.

© Foto: Cornelia Mikat

Allein der Verein stellte insgesamt über 40 Helfer, hinzu kamen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gorgast. Gemeinsam mit ihrem Förderverein übernahmen sie unter anderem die gastronomische Versorgung der Gäste. Es gab beispielsweise leckere Erbsensuppe und Bratwurst vom Grill. Das Turnier unterstützten zudem erneut zahlreiche Firmen, Gewerbetreibende und Einzelpersonen der Region.

Sorgten im Parcours-Team zwischen den Springläufen unermüdlich für den Wiederaufbau gerissener Hindernisstangen: Maria Greiser und Nicole Lüdtke-Händler.

© Foto: Cornelia Mikat

Turnierleitung dankt Gemeinde für Genehmigung

Dankbar musste die Turnierleitung aber vor allem der Gemeinde sein. Sie hatte kurzfristig die Nutzung eines Areals des örtlichen Parks zur Einrichtung eines Aufwärmplatzes für die Pferde genehmigt. Das bisher dafür genutzte Feld durfte wegen einer neuen Naturschutzbestimmung nicht mehr vor dem 15. August gemäht werden.

Der neue Abreiteplatz zum Aufwärmen der Pferde: Er gefiel den Reitsportfreunden sogar besser als das im Vorjahr dafür genutzte Areal.

© Foto: Cornelia Mikat

Letztlich gefiel das jetzt bereitgestellte Areal jedoch allen Turnierteilnehmern sogar besser als das bisherige. Denn es war umrahmt von etlichen Bäumen, die Reitern, Tieren und den vielen Helfern kühlenden Schatten spenden konnten.

Gute Organisation gehört dazu: Turnierleiter Erik Schubert mit Bernd Marinitsch, der schon 25 Jahre lang die Meldestelle des Turniers in Gorgast betreut.

© Foto: Cornelia Mikat

Wettbewerbe starteten am Sonnabend um 8 Uhr

Am Sonnabend begannen die Stilspring-Wettbewerbe um 8 Uhr. Ab 9.30 Uhr rangen junge Reiterinnen und Reiter in der Klasse A Junioren/Juniorinnen um Sieg und Platz. Letztlich gewann Henrik Friese auf Cato vom Ländlichen RV Müncheberg vor Paul Schröder auf Lucilectric vom RFV Altranft sowie Anna-Luise Kloppick, die den dritten Platz auf Halina belegte, und ebenfalls aus Münchehofe stammt.

Die fünfjährige Lucilectric war das erste Mal in Gorgast: Paul Schröder vom RFV Altranft (17) bestritt diesmal schon die 7. Saison.

© Foto: Cornelia Mikat

Juliana Hrymön vom Schiedsrichterteam und Caroline Schubert vom PSV Pferdesportverein Oderaue gratulierten. Der Sonnabend endete am Abend mit einer großen Party.

Das vierte Mal in Gorgast dabei: Emily Poplien (13) mit dem 15 Jahre alten Pferd Condor aus Worin/Alt-Rosenthal. Sie belegte einen zweiten Platz im E-Springen.

© Foto: Cornelia Mikat

Am Sonntag erwartete das Publikum neben zahlreichen weiteren Wettkämpfen ein ganz besonderes Highlight – ein großes Schaubild-Hindernisfahren der Gespanne und eine Staffetenspringprüfung mit Kostümen. Es folgten Siegerrunden der Besten und die Ehrung der Gewinner der Kreismeisterschaft.