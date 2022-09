Willkommen: Bürgermeister Jörg Schröder (r.) hieß die ehemaligen Angehörigen des Brückenbauregiments Seelow/Diedersdorf in der Kreisstadt Seelow willkommen. Zum 50. Gründungstag besuchten sie viele einstige Wirkungsstätten bis hin zur polnischen Grenze. Was haben sie in der Region alles errichtet? © Foto: Doris Steinkraus