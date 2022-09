Das Amt Seelow-Land hat bereits eine Schiedsstelle. Ilona Ehlers und ihr Stellvertreter Andreas Helgenberger kümmern sich in Sprechstunden in Seelow um Schlichtungen von Streitereien am Gartenzaun und andere Probleme in den fünf Gemeinden seit vielen Jahren. Nun wurde eine weitere Schiedsstelle ge...