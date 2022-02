Als Frank Schütz, Bürgermeister von Golzow, am Abend des Sturmfreitags (18. Februar) durch den Ort fuhr, musste er am Dorfplatz um Fassung ringen. Die meterhohe Coloradotanne lag entwurzelt vor dem Pfarrhaus. Im Fall hatte sie das Kriegerdenkmal getroffen und völlig zerstört. „Genau wie ich be...