„Sehr geehrte Kunden, Tanken ist nur für den Benzintank des Autos erlaubt“, heißt es etwa an der Shell-Station südlich von Kostrzyn/Küstrin. Die junge Frau in der Shellstation bedauert, dass auch gerade der Dieselkraftstoff alle ist. Auf die Frage, ob das bei den anderen Tankstellen auch der Fall sei, schüttelt sie den Kopf. Nein, andere hätten noch Diesel.

Tanken eingeschränkt: Bei Shell in Küstrin darf aktuell nur der Tank des Fahrzeuges befüllt werden. © Foto: Ulf Grieger

Anders als in Bad Freienwalde, wo sich der Grenzverkehr nach Hohenwutzen aktuell durch die Altstadt zwängt, gibt es in Kostrzyn/Küstrin kaum Behinderungen durch Baustellen. Lediglich am Kreisel hinter der Warthebrücke ist mit etwas Wartezeit zu rechnen.