Am Montag, 4. April, beginnen die Bauarbeiten für die Fahrbahnerneuerung der Ortsumgehung Seelow im Zuge der Bundesstraße B 1 von der Brücke über den Hauptgraben bis zur Einmündung der B167 (Richtung Gusow ). Der Streckenabschnitt wird dafür voll gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 17. Juni, dauern, informiert der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.

Erneuert werden die Asphaltdeckschicht und die Binderschicht. Geplant ist auch, Senken zu beseitigen und die Brückenbauwerke im Streckenverlauf instand zu setzen.

Die Umleitung des regionalen und des Grenzverkehrs nach Küstrin in östlicher Richtung beginnt am Knotenpunkt der B 1 mit der B 167. Von dort geht es weiter auf der B167 bis Lebus und auf der B 112 zurück zur B 1 in Manschnow. Umgekehrt ist dieselbe Streckenführung vorgesehen.