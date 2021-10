In der Gemeinde Letschin wurde bereits am 7. Oktober ein Fundhund eingefangen. „Leider hat sich der Hundebesitzer bis heute nicht gemeldet, dass er sein Tier vermisst“, erklärt Eveline Fiedrowicz, die Leiterin der Bereiche Ordnungsverwaltung und Sicherheit in der Behörde. Daher hat sie sich nun mit einem Aufruf an die MOZ gewandt.