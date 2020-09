Nach dem amtlich festgestellten Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei Schwarzwild in den Landkreisen Spree-Neiße und Oder-Spree wurde auch im Landkreis Märkisch-Oderland die Tierseuche bei einem Wildschwein nachgewiesen. Am Nachmittag des 29. September 2020 hat das Landeslabor Berlin-Brandenburg den Befund mitgeteilt.

+++Update 9.30 Uhr:

Die mobile Schutzzaun soll nun um das Kerngebiet im Drei-Kilometer-Radius um die Fundstelle in Bleyen errichtet werden. Der Bautrupp macht sich auf den Weg, informiert Pressesprecher Thomas Berendt. Sie sind mit GPS ausgestattet, so dass sie genau die erforderlichen Parameter einhalten. Bestehende Maisfelder werden komplett mit eingezäunt. Um 14 Uhr soll am Deich eine Pressekonferenz stattfinden.

+++Update 30. September 9 Uhr: Das nationale Referenzlabor, das Friedrich-Loeffler-Institut, hat den Fall der Afrikanischen Schweinepest in Beyen bestätigt. Hinzu kam nach Angaben des Bundesagrarministeriums ein neuer Fall im bisherigen Kerngebiet um die früheren Funde - damit sind insgesamt 38 infizierte Wildschweine bestätigt.

+++Artikel vom 29. September:

Offizielle Bestätigung

Die erforderliche Bestätigung durch das Nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) wird für Mittwoch den 30. September erwartet, informiert Pressesprecher Thomas Berendt. Der Überläufer wurde zunächst in Bleyen, im Bereich zwischen Altem und Neuem Deich, durch einen Jäger erlegt. Beim Aufbrechen des Tiers wurden Veränderungen an den inneren Organen festgestellt die unter anderem auch durch ASP verursacht werden können.

Der Krisenstab des Landkreises Märkisch-Oderland wurde am 29. September um 18 Uhr eingerichtet. Die Errichtung des mobilen Schutzzaunes um das Kerngebiet ist in Vorbereitung und wird am Mittwoch umgesetzt. Im Falle einer positiven Bestätigung durch das Friedrich-Loeffler-Institut werden über eine Allgemeinverfügung des Landkreises die konkreten Maßnahmen festgelegt.

Absolute Jagdruhe in der Kernzone

In der 4 Kilometer weiten Kernzone um den Erlegungsort sowie dem gefährdeten Gebiet mit einem Radius von 15 Kilometern ist eine absolute Jagdruhe von drei Wochen angeordnet. Zudem sind alle landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf den Ackerflächen bis zur Freigabe durch das Veterinäramt untersagt.

Bereits am Montag hatte man in der Jägerschaft von dem Verdachtsfall gehört, berichten die Golzower Jäger Klaus-Dieter Lehmann und Ronald Fehling. Der Krisenstab tagte gleich vor Ort in der zuständigen Golzower Amtsverwaltung. In Bleyen selbst wussten Ortsvorsteher Harald Engel und Bürgermeister Dirk Hundertmark am Abend noch nichts von dem Fall. Am Freitag wollen die Fraktionen des Kreistages mit den Jägern über die Situation spreche, informierte Frank Schütz, Bürgermeister von Golzow. Er ist zugleich CDU-Fraktionschef im Kreistag.

Unter 03346 850 6969 hat der Landkreis ein Bürgertelefon eingerichtet.