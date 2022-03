Was wird aus der Turnhalle in Ortwig? Im Dezember 2021 hatte es in der Bauausschusssitzung der Gemeindevertretung Letschin dafür noch ehrgeizige Plane gegeben. Die Turnhalle, die Anfang der 1980er-Jahre gebaut wurde, weise einen immensen Sanierungsrückstau auf, hieß es im Bauausschuss der Gemein...