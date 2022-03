Die Corona-Pandemie macht auch während des Russland-Ukraine Krieges keine Pause. Am Montag meldete der Landkreis Märkisch-Oderland 623 Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut, wie aus dem Lagebericht von Dienstag (15.03.) hervorgeht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit wieder auf 1380,9 an....