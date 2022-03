Auf dem Puschkinplatz, vorne am Café, sitzt ein kleiner Junge, der in seiner rechten Hand ein Eis hält und in der linken Hand eine Serviette. Ganz brav wirft er sie in einen der beiden Papierkörbe, die seit ein paar Tagen dort aufgestellt worden sind. Sie sehen von vorn noch ganz neu aus. Hinten ...