Die neue Bahnbrücke in Küstrin ist in jedem Fall eine ingenieurtechnische Meisterleistung, macht Bahn-Projektleiter Andreas Gollek gegenüber MOZ.de deutlich. Sie besteht aus einem 130 Meter langen Stromfeld, an das sich drei Vorlandbrücken bis zur alten Küstriner Festungsmauer am Ostufer anschl...