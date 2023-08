Bis zu 60 Lkw passieren täglich die Landesstraße 36 – von der Autobahn kommend ins Oderland und wieder zurück. Einwohner in Neuhardenberg und seinem Ortsteil Wulkow, in Trebnitz und auch in Jahnsfelde sind dieses Szenario leid. Sie haben sich jetzt zusammengetan und die Bürgerinitiative „Pro...