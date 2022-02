Mit gekonntem Griff setzt Steven Schindler am Montag, 14. Februar, den Hoch-Entaster an den Kopf einer Weide an. Mühsam per Hand absägen muss er die langen Triebe nicht, denn das übernimmt das elektrische Gerät binnen Sekunden. Der Ast fällt zu Boden – zu den vielen anderen.

Der Gemeindearbei...