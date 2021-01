Der Amtsausschuss Golzow hat am Dienstag den Antrag von Amtsdirektor Lothar Ebert (64) bewilligt, zum 1. Oktober in den Ruhestand gehen zu wollen. Eine Würdigung der Leistung Eberts, der seit Oktober 2000 als Hauptverwaltungsbeamter die Geschicke des Amtes leitete, soll in festlichem Rahmen nach Co...