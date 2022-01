Fachfirma beginnt Einsatz: Gegen 9 Uhr hat am Montag die niederländische Firma „eresdé“ in Gorgast mit dem Töten von 19.000 Puten der dortigen Mastanlage begonnen. In diesen Ställen wurden am 31. Dezember Fälle von Geflügelpest bestätigt. © Foto: Ulf Grieger