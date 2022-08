Aaron, 26 Jahre,

aus Falkenhagen

Vor guten drei Jahren zog Aaron mit seiner Lebensgefährtin und ihrer kleinen Tochter von der Hektik der Hauptstadt raus aufs Land nach Falkenhagen (Mark), etwa 20 km von Frankfurt (Oder) entfernt. „Gemeinsam erkunden wir auf unseren Ausflügen die Wälder und Seen unserer schnell liebgewordenen Wahlheimat. Fast täglich bin ich zum Joggen oder Schwimmen am Schwarzen See und liebe die Fahrradtouren in die nächstgelegenen größeren Ortschaften sowie das Tanzen, Sporttreiben, Lesen und Schreiben“, lässt er uns wissen. Bis Ende 2021 war er noch als selbstständiger Händler für Naturtextilien und ökologisch gegerbte Schaffelle auf Berliner Wochenmärkten unterwegs.

Aktuell ist er dabei, sich als freischaffender Autor, Künstler und Lifecoach zu verwirklichen. Zudem betreibt er einen Youtube-Kanal (Aaron Isaak Elksnat – erwachen und erwachsen werden). „Ich liebe Brandenburg!“, schreibt er.

