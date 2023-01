Für die Christen ist spätestens mit dem Fest der Heiligen drei Könige am 6. Januar die Weihnachtszeit vorbei, für die anderen traf dies bereits zum Jahreswechsel zu. Zumal die derzeitige Witterung eher auf Frühling hindeutet und in der Regel die grüne Pracht zu nadeln begonnen hat. Höchste Zeit also, den Weihnachtsbaum aus dem Wohnzimmer loszuwerden. In einigen Dörfern rund um Seelow gibt es am Sonnabend, 7. Januar, Zusammenkünfte zum Verbrennen der Weihnachtsbäume. Hier die Übersicht.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr-Ortswehr Lebus lädt Jung und Alt am Sonnabend zum Weihnachtsbaum-Verbrennen auf den Platz vor dem Anglerheim Lebus ein. Gemeinsam will man dort den Abschied von der Tanne feiern und das neue Jahr begrüßen. Los geht es um 16.30 Uhr. Für Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch ist gesorgt.

Baumspende – ein Getränk gratis

Die Weihnachtsbäume werden nicht vorab von der Feuerwehr eingesammelt. Vielmehr bekommt jeder, der einen Baum zum Fest ab 16.30 Uhr mitbringt, einen Glühwein oder einen Kinderpunsch gratis, wirbt die Wehr auf dem Flyer auf der Amts-Homepage von Lebus.

In Sietzing trifft man sich zum Neujahrsfeuer

Sein Neujahrsfeuer mitsamt Verbrennen der Weihnachtsbäume veranstaltet der Ortsbeirat von Sietzing laut Gemeinde-Homepage von Letschin am Sonnabend ab 17 Uhr auf dem Festplatz in Sietzing. (Sietzinger Dorfstraße).

Das diesjährige Weihnachtsbaumverbrennen steigt in Gusow nicht am Dorfteich, sondern an einem neuen Veranstaltungsort.

„Knut“-Fest in Gusow an neuer Stelle

Darauf weist Norbert Knut Remus vom Dorfclub 1961 Gusow-Platkow als Ausrichterverein hin. „Knut“ gefeiert wird demnach am Sonnabend ab 15 Uhr am Strandbad am Gusower Baggersee . Für Getränke, auch Glühwein und Essen ist gesorgt. Die Bäume werden vorab eingesammelt – dafür soll man sie bis 9 Uhr im Doppeldorf an den Straßenrand legen.

Sammel-Aktion in Seelow