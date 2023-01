Sammelten ein: Am Samstagvormittag, 7. Januar, luden im Stadtgebiet von Seelow Ronald Kopplin (oben) und Klaus Krüger von der Firma Schuckar GmbH auch an den Wohnblöcken vor der Kleeblatt-Schule abgelegte Weihnachtsbäume ein. Sie unterstützten damit die Jugendfeuerwehr und den Heimatverein Schweizerhaus Seelow, wo die Tannen am 14. Januar verbrannt werden sollen. Doch ist die Aktion wegen des Ausstoßes von viel CO₂ überhaupt rechtens? © Foto: Cornelia Link-Adam